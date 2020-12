La 43e édition n’aura pas lieu ce week-end – Les fidèles de la course déchantent: «À la vaine Escalade…» Ils sont organisateurs, coureurs, bénévoles ou entrepreneurs, tous sont attristés et frustrés par l’annulation de la manifestation. Ils témoignent et se donnent rendez-vous en 2021. Pascal Bornand

Pour Géraldine, débutante solitaire, ce n’est que partie remise. Pascal Bornand

D’habitude, il y a des signes avant-coureurs. La Course de l’Escalade ne déboule pas comme ça, à l’improviste. Elle est dans l’air du temps, elle s’affiche, elle s’invite comme une ritournelle. On l’attend. Et puis, tout s’accélère. Aux Bastions, comme un cirque qui installe ses tréteaux, elle construit son univers de toile et de tubulaires. C’est un caravansérail au cœur de la ville, qui réchauffe l’hiver, qui sent bon le vin chaud et les parfums d’embrocation. Phénomène de société, elle est devenue un rituel, avec ses bons paroissiens, son joyeux bastringue, sa fantaisie iconoclaste. C’est une carte de visite pour Genève, un carnet de commandes pour de nombreuses entreprises, un carrefour amical et solidaire.