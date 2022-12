Encre bleue – Les fiches scolaires et le genre Quels sont les objets de genre féminin? Si vous pensez voir là-dedans un débat homme-femme, retournez à l’école en cours de grammaire. Julie

Qu’est-ce que le genre? Ces dernières années, on assiste à des débats sans fin autour des questions sociétales comme «l’identité de genre», la «construction sociale du genre», la «théorie du genre» et j’en passe. Oui mais à l’école, le genre se veut avant tout grammatical. Et limité à l’accord correct des adjectifs associés. Point de débat sur les sexes, et encore moins sur la domination de l’un par rapport à l’autre. Une longue banane, un gros abricot, voilà pour le genre grammatical.

Or, ces débats ont eu tellement d’écho, qu’à l’école, certains voient dans les fiches scolaires des intentions sexistes là où il n’y a vraisemblablement qu’un exercice de grammaire… Une mère d’élève a contacté notre rédaction pour nous faire parvenir la fiche de son enfant de 8 ans, qui s’est offusqué de la «débilité» (dixit l’enfant) d’un exercice «préhistorique» (dixit la mère). La consigne: «C’est la journée du féminin. Robotine n’a le droit de porter que des habits de genre féminin. Elle a déjà mis une jupe. Aide-la en trouvant cinq autres objets. Écris chaque nom avec un déterminant.»

Est-ce la «jupe» qui a enflammé les esprits? Car «une salopette» marchait aussi. «Une cravate», «une chemise», «une lavallière», également. En revanche, «le vernis à ongles» inscrit par l’élève sera compté faux… De même que le seraient «un soutien-gorge», «du maquillage» ou encore «un haut talon». L’exercice suivant, où Robotine ne doit choisir que des fruits de genre féminin (choix entre «des cerises», «des kiwis», «des pommes», «des citrons», etc.) levait pourtant tout doute.

Notre sensibilité collective serait-elle à ce point exacerbée sur les questions de genre que nous en oublierions la définition première? Allons, retournons à l’école étudier nos fiches!



