Ces derniers jours, le mercure a approché les 50°C dans plusieurs endroits, notamment en Sicile, mais aussi en Tunisie et en Algérie. ANGELOS TZORTZINIS/AFP

Depuis maintenant près de 10 jours, la Grèce – et plus particulièrement l’île de Rhodes – est en proie aux flammes. Il y a quelques jours, la Sicile devenait elle aussi le théâtre de feux, qui ont notamment entouré la ville de Palerme. Les abords de la Méditerranée, destination très prisée durant les vacances d’été, sont de plus en plus régulièrement le théâtre de tels événements, favorisés par les vagues de chaleur, elles-mêmes de plus en plus fréquentes et intenses. Les sinistres influencent-ils pour autant les départs en vacances des Genevois?

Pour l’instant, cela ne semble pas être spécialement le cas. Du côté de la compagnie Easyjet, qui vole vers les deux destinations, cette dernière déclare qu’elle «ne constate aucun changement significatif dans le comportement de réservation ou l’intérêt des vacanciers pour les destinations situées dans cette partie du continent». Elle ajoute toutefois que «compte tenu de la situation actuelle dans le sud de l’Europe, il est toutefois encore trop tôt pour formuler des conclusions pertinentes à ce sujet».

Les agences peu touchées

Le TCS, dont le livret ETI est la première assurance voyage en Suisse, indique quant à lui avoir «reçu une trentaine de demandes d’annulation de voyage pour ces deux destinations». Concernant la situation de voyageurs déjà sur place, l’organisation a ouvert 37 dossiers concernant 98 personnes en Grèce et 3 pour 7 personnes en Sicile. À noter que ces chiffres concernent l’ensemble des personnes couvertes en Suisse.

Également contactées, les agences de voyages Fert et Kuoni semblent toutes deux ne pas avoir été trop touchées par la situation. En effet, la première déclare clairement: «nous ne sommes actuellement pas impactés par les incendies en Grèce ou en Sicile ou même ailleurs.»

«Jusqu’à présent, nous n’avons pas eu d’annulations à cause de la chaleur et nous ne constatons pas non plus de baisse des réservations pour les destinations méditerranéennes classiques.» Kuoni

Du côté de Kuoni, le service de presse de l’agence fait état de «quelques annulations sporadiques», mais explique que «la plupart des clients utilisent leur offre de changement de destination, valable pour Rhodes». Elle indique en outre avoir eu «un petit nombre de clients provenant de la région de Genève qui se trouvait dans les régions touchées lors du déclenchement des incendies de forêt» et avoir mis en place une «organisation de crise» sur place et en Suisse.

Finalement, il ne semble pas que les vagues de chaleur en elles-mêmes, malgré l’augmentation de leur fréquence et de leur intensité, aient une influence sur les départs vers les régions touchées. «Jusqu’à présent, nous n’avons pas eu d’annulations à cause de la chaleur et nous ne constatons pas non plus de baisse des réservations pour les destinations méditerranéennes classiques», relève par exemple Kuoni.

