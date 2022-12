Tradition polémique – Les feux d’artifice reviennent mais leurs jours sont comptés Après deux ans d’absence, pandémie oblige, les feux de fin d’année font leur retour mais de nombreuses voix jugent la pratique dépassée. Julien Wicky

De nombreuses villes prévoient de tirer à nouveau les feux pour le passage de la nouvelle année. SABINE ROCK

Il n’y a encore pas si longtemps, on aurait accueilli la nouvelle avec légèreté et bonne humeur. Plus encore après près de trois ans de pandémie et d’ambiance morose. Qui plus est avec des températures record attendues samedi, on se serait réjoui de passer la nuit du Nouvel-An dehors à attendre les feux d’artifice, histoire de s’en mettre plein les yeux un bref instant.