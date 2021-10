Parcs genevois – Les feuilles d’automne assurent le spectacle avant de tomber au sol Notre patrimoine arboré vit sa période la plus bluffante. Du vert tendre au rouge pourpre. Confusion des pigments. Thierry Mertenat

La Treille et ses couleurs automnales. LAURENT GUIRAUD

Surveillez l’apparition du soleil, il sort à retardement ces jours, comme une lune un peu paresseuse, avant de s’imposer à la mi-journée puis de dicter sa lumière jusqu’au soir. Une fois qu’il est dehors, c’est la fête garantie dans les parcs publics. Le feuillage automnal des arbres profite de cet éclairage naturel, souvent éblouissant à l’œil, mais totalement bluffant au contact de notre riche patrimoine arboré.

Au printemps, les fleurs; en automne, les feuilles. Les mélancoliques ne jurent que par ces dernières, attendant avec impatience la décomposition de la chlorophylle, à l’origine du déséquilibre des pigments et du changement de couleur. Merci aux caroténoïdes et aux anthocyanes qui assurent le cartel chromatique, notamment ce fameux rouge pourpre identifiable de loin chez le liquidambar.

Donc, oui, on renonce à la sieste et on se rend à pied au centre-ville où le vert pastel est partout dominant. L’été semble jouer les prolongations quand on entre aux Bastions par la rue De-Candolle. Les aubes sont fraîches mais le sol, ici, n’a pas encore gelé. Les séquences se suivent en hésitant entre deux saisons.

Contraste étonnant à l’approche de la promenade centrale, bordée de platanes complètement dénudés. Ils ont déjà mis leurs feuilles à terre et leurs racines dans l’hiver. Le Ginkgo biloba, le fameux arbre aux quarante écus, joue à son tour les résistants. Il doit virer jaune d’or, il rechigne à sortir sa Gold, on l’a connu plus généreux à l’approche de la Toussaint.

Le parc des Bastions et ses couleurs automnales. LAURENT GUIRAUD

Son voisin de pelouse, le tulipier de Virginie, fait le travail pour deux. Il est juste magnifique, son étiquetage en forme de collier autour du tronc fait que l’on ne peut pas se tromper sur l’essence admirée. C’est tellement mieux ainsi, on rêve à des noms sur chaque arbre, même si l’entretien de ces petits écriteaux n’est pas chose aisée pour les jardiniers municipaux.

L’un d’eux, croisé en contrebas du parc Trembley, montre du doigt une immense masse bicolore. Le chêne pédonculé est rouge feu dans sa partie côté ville, vert sombre dans celle orientée vers le Jura. C’est quoi cette anomalie? Un arbre qui en cache un autre, deux végétaux associés, collés l’un à l’autre pour mieux affronter le froid de l’hiver.

À nouveau, le parc des Bastions et ses couleurs automnales. LAURENT GUIRAUD

En redescendant jusqu’à Beaulieu, le doute s’efface. Après avoir emprunté l’allée de sophoras du Japon, cette double rangée d’arbres à miel qui donne envie de chanter «Wild Honey», on tombe sur un chêne rouge plantureux tirant la couverture à lui. Ses feuilles tapissent le sol, il est chez lui, le «Quercus rubra», et tient à le montrer.

Quelle emprise visuelle. Petite préférence pour les robiniers faux-acacias au tronc fin badigeonné en blanc. Ils annoncent la neige. Elle tombera la semaine prochaine sur le Jura, annoncent les prévisionnistes qui ont déjà remonté leurs skis de la cave. Les couleurs d’automne sous le soleil, c’est maintenant et pas demain.

«Planter, planter, planter!»

Et pendant ce temps-là, qui balance entre brumes matinales, soleil de midi et retour de la pluie pour le week-end, les employés du Service des espaces verts (SEVE), eux, passent leurs journées à ça: «Planter, planter et planter», résume leur chef, Daniel Oertli. Avant d’ajouter: «La campagne démarre début novembre et durera jusqu’à fin mars. Une deuxième équipe de plantation a été créée. On a dû doubler nos effectifs.» La relève des feuilles d’automne est assurée.

La Treille s’est parée de son feuillage automnal. Laurent Guiraud

