Brassage de population et inclusion – Les fêtes partagées, cet insoupçonné outil d’intégration Une recherche universitaire pointe les événements qui, à Genève, Turin et Montréal, rassemblent large et créent du lien et de l’urbanité. Eric Budry

La fête genevoise de l’Escalade est passée d’un statut d’événement historico-patriotique protestant à un rendez-vous bien plus inclusif par le biais des cortèges déguisés des enfants ou de la très populaire Course de l’Escalade. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Qu’est-ce qui fait que l’on se sent bien et accepté dans une ville, que l’on y réside depuis peu ou depuis toujours? Quel rôle jouent à cet égard les événements rassembleurs que sont, à Genève, l’Escalade, les Fêtes de Genève, ou, à Turin, le rituel des baignades dans les fontaines? Trois professeurs universitaires ont uni leurs efforts et leurs compétences pour analyser et comparer huit de ces «rituels territorialisés d’inclusion» à Montréal, Genève et Turin.