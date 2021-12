5e vague de Covid – Les festivités de l’Escalade une nouvelle fois annulées Le comité de la Compagnie de 1602 renonce à l’organisation des cortèges, des marchés et de la traditionnelle soupe de l’Escalade, en réaction à la situation sanitaire de Genève. Violaine Duc

Les festivités n’ont pas eu lieu depuis décembre 2019. MAGALI GIRARDIN

Les festivités du week-end de l’Escalade, prévues initialement entre le 10 et le 12 décembre, n’auront finalement pas lieu. La Compagnie de 1602 l’a annoncé aujourd’hui dans un communiqué: la situation sanitaire actuelle ne permet pas de se rassembler tout en préservant la santé des participants et participantes.

De plus, les règles de distanciation et de protection nécessaires compromettent le bon déroulement des «marchés, ventes de soupe, démonstrations et autres expositions».

Le comité d’organisation conclut: «Nous sommes conscients de la tristesse et de la déception que notre décision va créer, mais nous savons pouvoir compter sur la compréhension de toutes et tous: la réalisation des festivités de l’Escalade ne doit pas faire courir le moindre risque à notre public et à nos membres, et il est évident que la sécurité requise ne peut pas être assurée.»

Annulation des festivités Toutes ces fois où l’Escalade fut mise sous cloche Le week-end de l’Escalade avait déjà été annulé par la Compagnie de 1602 en 2020 à cause de la pandémie de Covid-19. Annulation rare mais pas unique, puisque, hormis pandémie, le défilé n’eut pas lieu à quelques reprises au cours de l’histoire, pour des causes politiques ou religieuses.

