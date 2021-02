Musique et Covid – Les festivals mettent leurs gros sabots dans la porte Les principaux open air suisses réclament des lignes directrices claires pour l’été à venir. Avec quelques raccourcis sanitaires entre méthode Coué et pari hasardeux. Francois Barras

Le Caribana de Crans-près-Céligny (ici en 2015 au concert de Mika) compte parmi les signataires du communiqué de la SMPA. Team_TDG

«2021 n’est pas 2020. Les traitements médicaux ont été améliorés, les options de dépistage sont en constant développement et le programme de vaccination est lancé. Si l’on ajoute à cela le nombre plus faible de cas prévus pendant les mois d’été, le point de départ est tout autre en 2021 qu’il ne l’était en 2020.» Alors que les vaccins connaissent des aléas de déploiement et que des virus mutants jettent le doute sur leur pleine efficacité, la phrase résonne pour le moins bizarrement. Méthode Coué? Pari risqué? Provocation? Le communiqué publié jeudi par la Swiss Music Promoters Association (SMPA) semble friser l’inconséquence afin de réclamer des autorités, et vite, une prise de décision claire et nette sur la possibilité d’organiser des festivals cet été en Suisse.

Pour Christoph Bill, président de cette association dont les 44 membres très majoritairement alémaniques ont organisé 1900 manifestations musicales en 2019, le ton de ses doléances oscille entre vrai optimisme et fausse polémique. «Nous attendons que les autorités nous disent clairement oui ou non. Alors nous posons la question: quelles sont les conditions à remplir pour que les festivals suisses puissent se dérouler normalement, à pleine capacité et sans distanciation sociale? Je sais que ça paraît absurde! Mais alors qu’on nous dise non, et qu’on nous indique ce qu’il sera permis de faire, avec quelles restrictions et quelle aide financière, afin que nous puissions travailler.»

Parmi les membres romands de la SMPA, aux côtés de Sion sous les étoiles et de Caribana, Paléo a pourtant précisé sa stratégie à pas prudents, fondée sur plusieurs scénarios en fonction des restrictions sanitaires. «Mais nous sommes tous prêts à partir sur des scénarios B, convient Christoph Bill. Sauf qu’on ne sait même pas s’ils seraient soutenus en cas d’annulation au cas où la situation se détériore.» L’association réclame la collaboration entre décideurs politiques et organisateurs de concerts afin d’élaborer une stratégie nationale uniforme, qu’il s’agisse de mesures sanitaires pour les futurs événements ou des garanties financières, inégales selon les cantons et aux montants parfois plafonnés. «Le 25 janvier dernier, Alain Berset ne nous a rien annoncé de concret ni donné la moindre assurance.» Le site du festival Heitere de Zofingen dont Christoph Bill s’occupe annonce toujours sa tenue du 6 au 8 août. Il avait vendu 55’000 billets pour l’édition 2020, toujours valables en 2021. «On veut y croire. On peut quand même espérer enfin un peu de chance, non?»