Congrès des femmes de l’USS – Les femmes syndicalistes veulent un monde du travail plus égalitaire Le 14e Congrès des femmes de l’USS avait lieu samedi à Berne, sous le slogan «pour un syndicalisme féministe».

Au terme de deux jours de congrès, les déléguées ont adopté une charte qui, selon l’USS, s’inscrit dans le retour en force du mouvement féministe et vise à continuer de faire évoluer les organisations syndicales et leurs luttes. KEYSTONE

Améliorer les salaires, augmenter les rentes et revaloriser les métiers à forte proportion de femmes permettra de faire des pas en direction de plus d’égalité, ont estimé samedi à Berne 220 participantes au 14e Congrès des femmes de l’USS. Elles souhaitent aussi que le travail de soins soit plus équitablement réparti entre les deux sexes.

Sous le slogan «Pour un syndicalisme féministe», ce quatorzième congrès a aussi été l’occasion pour les déléguées de réaffirmer leurs revendications pour une réduction du temps de travail, indique l’Union syndicale suisse (USS) samedi dans un communiqué. Elles ont aussi redit leur opposition à une hausse de l’âge de la retraite.

Accueil des enfants

Elles ont par ailleurs accepté une résolution proposant de se joindre à l’initiative sur l’accueil des enfants que les femmes socialistes veulent lancer.

Au terme de deux jours de congrès, les déléguées ont également adopté une charte qui, selon l’USS, s’inscrit dans le retour en force du mouvement féministe et vise à continuer de faire évoluer les organisations syndicales et leurs luttes.

Elle établit les lignes directrices d’une organisation et d’une action syndicales féministes et a été remise au président de l’USS Pierre-Yves Maillard, dans la perspective du prochain congrès ordinaire.

