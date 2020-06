Crise du Covid – Les femmes sous-représentées dans la gestion de la pandémie Au travail, les femmes ont été aux premières loges.Mais les hommes sont surreprésentés parmi les experts. Caroline Zuercher

Lors des points de presse sur le coronavirus tenus par la Confédération, la plupart des intervenants ont été des hommes. Anthony Anex/Keystone

Les femmes ont été en première ligne dans la lutte contre le coronavirus, les professions de la santé et de la vente étant largement féminines (à 82% et 71%, en 2018). Et pourtant, lorsqu’il s’est agi de prendre la parole, ce sont les hommes qu’on a entendus.