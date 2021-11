Les symptômes ne sont pas toujours les mêmes que ceux des hommes, la médecine ne s’y est pas assez intéressée… Et des clichés compliquent la prise en charge.

Les femmes souffrent du cœur. Mais on ne le sait pas assez

«En cas de problème cardiaque, la détection est lacunaire chez les femmes.» Ce commentaire a été laissé par une lectrice qui a répondu à notre questionnaire sur la santé et les femmes (lire ci-contre). Comme dans d’autres domaines de la médecine, on s’est en effet longtemps focalisé sur les hommes.

Sur le sujet Impact du coronavirus La pandémie a renforcé les inégalités hommes-femmes

Cette réalité est confirmée par Carole Clair, coresponsable de l’unité médecine et genre à Unisanté: «Nous avons réalisé ces dernières années à quel point les maladies cardiovasculaires sont aussi un problème féminin.» On pense ici en particulier à l’infarctus et à l’attaque cérébrale.