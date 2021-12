Inégaux face aux blessures sportives – Les femmes se blessent moins que les hommes, sauf au genou Une étude portant sur les grands sports collectifs révèle des fragilités «sexuées». Jean Ammann

Dans les sports collectifs comme le football, les femmes ont deux fois plus de risques que les hommes de se déchirer le ligament croisé antérieur du genou. KEYSTONE

Le genou est leur talon d’Achille: les femmes, quand elles évoluent dans les sports collectifs que sont le football, le basketball, le volleyball, le hockey sur gazon, le handball et le rugby ont deux fois plus de risques que les hommes de se déchirer le ligament croisé antérieur du genou. Les spécialistes résument ce ligament, qui assure la liaison entre le fémur et le tibia, à trois lettres: LCA.

Une étude, dirigée par Astrid Zech, de l’Université de Jena, parue au mois de mai dans le «Journal of Sport and Health Science», a répertorié les blessures selon le genre des joueurs et des joueuses et il ressort que les femmes, si elles souffrent durement du genou, ne sont pas si faibles que ça.