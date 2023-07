Licenciée durant son congé maternité, Thi Nhu An Pham publie «La reprise» (Ed. Payot), un essai pour alerter sur la période sensible de la reprise du travail.

«Mises au placard, poussées au burn out ou à la démission: le monde du travail peut être hyper maltraitant envers les femmes devenues mères à leur reprise.» - Thi Nhu An Pham

En 2020, on annonçait à l’autrice et podcasteuse Thi Nhu An Pham son licenciement durant son congé maternité et elle débutait sa prise de conscience sur cette période de vulnérabilité et d’inégalités. En 2021, elle lançait le podcast «La reprise» pour faire entendre la réalité du retour - ou non - au travail après la naissance d’un enfant. En juin 2023 sortait son essai éponyme, La reprise (Ed. Payot), sur le tabou de la condition des femmes après leur congé maternité. Interview.

Thi Nhu An Pham: J’ai eu deux enfants et des reprises qui ont été très différentes l’une de l’autre. On va dire que ma première reprise s’est «passée», sans que ça soit catastrophique. Je n’avais alors pas de place en crèche, mais j’avais la chance que mon conjoint puisse prendre du temps sur sa carrière professionnelle pour garder notre enfant. Pendant plusieurs mois, j’ai pu m’appuyer sur lui pour reprendre. Quand j’ai repris, c’était bizarre, sans que je conscientise à ce moment-là tout le trouble dans lequel j’étais.

J’étais en plein dans les questions existentielles qui peuvent survenir au moment de la maternité et la question de la fin du congé maternité: qui suis-je aujourd’hui, maintenant que je n’ai plus ce travail, comment je me reconstruis? Tout ce flou m’a menée à lancer un podcast sur le sujet. Je me disais que ça n’était pas possible qu’on soit toutes à vivre ces moments de trouble, cette intensité-là de déstabilisation et que personne n’en parle. Pourquoi ce désarroi et ces difficultés n’étaient pas dits?

Oui, pour alerter sur cette période qui est fondamentale, cruciale pour les femmes mais dont on ne parle jamais et qu’il faut absolument prendre en compte. J’ai interviewé des femmes, parents, experts, psychologues, avocats et ça faisait du bien de pouvoir en parler et d’entendre les autres en parler. Dès la première interview, je me suis rendu compte que je n’avais pas pris conscience de tout ça avant, c’était comme quelque chose à la fois «normal» et bizarre.

Ils s’attendaient à revoir la Thi Nhu An d’avant, celle qui rentrait tard, faisait des heures supplémentaires et s’impliquait sur tout. Je ne savais pas comment me positionner par rapport à ça et je le gardais pour moi. Pareil lorsque je voyais comment on traitait mes collègues qui revenaient de congé maternité, ça me semblait à la fois bizarre et normal. Je me disais que ce n’était pas juste, mais j’avais intégré le fait que les femmes qui deviennent mères au travail sont mal considérées.

Certaines femmes n’en ont pris conscience que lorsqu’elles me le confiaient. Quand j’ai annoncé ma deuxième grossesse, la promotion dont on m’avait parlé avant que je tombe enceinte a été reportée. À ce moment-là je n’ai pas saisi que j’étais probablement en train de vivre une discrimination liée à ma maternité.

Il y a eu un effet miroir et révélateur quand j’ai commencé à interviewer les mères. Mises au placard, poussées au burn out ou à la démission: le monde du travail peut être hyper maltraitant envers les femmes devenues mères à leur reprise.

On a hérité de ça, où le présentéisme est roi, où on peut exploiter le travailleur à tout va, peu importe qu’il ait une famille ou pas puisqu’on considère que tout ce qui est de l’ordre du domicile ou du parental reste au foyer. Pas d’autre vie, pas d’autre identité associées aux travailleurs. Avec une représentation très genrée des rôles au sein de la famille.

Il y a à la fois un monde du travail qui a été construit depuis la révolution industrielle, un cloisonnement fort entre la vie pro et perso, comme si on scindait les gens et on s’attendait à ce que les gens viennent travailler comme s’ils n’avaient pas d’enfants. La révolution industrielle a envoyé les hommes au turbin dans les usines et a remis les femmes au foyer.

Et du silence qui entoure les difficultés rencontrées par celles qui voudraient reprendre le travail?

Oui, en plus de ce cloisonnement entre vie professionnelle et vie privée, il y a également le silence lié aux multiples injonctions contradictoires qui pèsent sur les femmes et au fait qu’on nie et qu’on sous-estime les difficultés qu’elles traversent. C’est: «Performe et tais-toi, sois mère et tais-toi, sois heureuse et tais-toi»

À partir du moment où on devient mère, on est considérée comme une femme entière. L’idée que la maternité apporterait un bonheur absolu que tout le monde nous envierait, donc on n’a qu’à se taire, en gros. Et si on reprend le travail après avoir eu un enfant, c’est à nous d’assumer tout ce qui va avec. En silence.