En 1970, vous avez 24 ans, qui êtes-vous alors?

Je ne peux pas répondre à cette question sans évoquer Mai 68. C’est ce qui a changé ma vision du monde. J’étais arrivée à Paris deux ans plus tôt, en 1966, de Cannes pour suivre des cours de cinéma. Je venais d’un milieu aisé, mais alors que j’avais 17 ans une catastrophe financière nous avait laissés totalement démunis. Une dégringolade sociale traumatisante pour mes parents. Partir le plus vite possible, c’est pour cela que je suis venue à Paris. Mai 68 m’a fait découvrir qu’on pouvait ne pas rester toute seule dans sa chambrette. Je n’avais pas d’engagement féministe à ce moment-là, même si féministe je l’étais depuis que j’ai eu des difficultés à accepter le modèle féminin qu’on me proposait.