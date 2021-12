Les 300 plus riches de Suisse – Les femmes les plus riches sont surtout des héritières Dans les classements consacrés aux grandes fortunes, les femmes sont presque inexistantes. Celles qui y figurent ont généralement hérité de leur patrimoine. Peu d’entre elles ont forgé leur fortune. Ghislaine Bloch

Charlene de Carvalho-Heineken a su faire fructifier les parts héritées de son père: sous son égide, le chiffre d’affaires du groupe a été multiplié par trois. Keystone

Dans les classements consacrés aux plus fortunés, ce sont généralement les messieurs qui occupent les premières marches du podium. Les dames se font beaucoup plus discrètes. Le classement des 300 plus riches de Suisse n’échappe pas à cette tendance. Seule Charlene de Carvalho-Heineken se glisse dans le top des plus grosses fortunes. Résidente de Saint-Moritz, l’unique héritière de l’empire brassicole dispose de la nationalité britannique. Mais son destin reste lié à Amsterdam, siège social de Heineken.