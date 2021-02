Lettre du jour – Les femmes et la démocratie directe Opinion Courrier des lecteurs

KEYSTONE

Cologny, 6 février

Il semble presque incontournable, en cet anniversaire du suffrage féminin, de blâmer la Suisse pour la lenteur de cette évolution et de se moquer de notre pays si «retardataire». Alors, dites-moi: dans quels pays ce droit aurait-il été concédé si la question avait été posée aux électeurs, donc exclusivement à des hommes ayant ce droit? Les signori italiens, espagnols ou portugais auraient-ils reconnu la mamma comme citoyenne pouvant donner son avis? Ou le gentleman britannique sa lady? Ou le préhitlérien ses partenaires allemandes?

Il y a eu de nombreuses et longues luttes partout dans ces pays, mais il est plus facile, à la longue, de convaincre des députés, donc un parlement de 200 à 300 personnes ou un pouvoir exécutif, que tout un corps électoral masculin élevé depuis des siècles dans le patriarcat. Or ce sont ces parlements et ces gouvernements qui ont finalement décidé de donner le droit de vote aux femmes.

Par ailleurs, dans tous les pays, les électeurs ne donnent leur avis que pour élire des députés ou des gouvernants; il n’y a qu’en Suisse où les électeurs se prononcent sur des sujets de société. Imaginez que les hommes européens, américains ou asiatiques aient accordé le droit à leurs épouses, mères ou filles de voter sur des avions militaires, sur l’horaire d’été, les congés paternité ou les vaches avec ou sans cornes! Pas sûr que cela aurait été si précocement octroyé!

Alors merci aux femmes de notre pays qui ont su, au cours de tant de décennies, convaincre les électeurs mâles que la démocratie directe pouvait aussi être conjuguée au féminin!

Françoise Demole