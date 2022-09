Éclairage – Les femmes de Godard, muses et plus si affinités Dans la carrière du cinéaste, Anna Karina, Anne Wiazemsky et Anne-Marie Miéville ont occupé un rôle central, qu’on rappelle ici. Pascal Gavillet

Anna Karina avec Jean-Luc Godard, les amants de la Nouvelle Vague. ullstein bild via Getty Images

Un cinéaste, des actrices. Avec Godard, rien n’était aussi binaire. Et même s’il lui est arrivé de diriger des comédiennes, Jean Seberg à ses débuts, Bardot pour une rencontre unique, Isabelle Huppert ou Nathalie Baye ces dernières années, pour ne citer que les plus célèbres, il a souvent combiné ses propres sentiments avec la matière de son art. Au point que les différentes parties de sa filmographie peuvent se rattacher à des femmes qu’il faut bien considérer comme ses égéries. Elles furent aussi ses compagnes. Et d’abord Anna Karina, qui ne pouvait pas évoquer Godard en interview sans que les larmes lui montent aux yeux.