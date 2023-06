Grève féministe – Les femmes croisent les bras ce 14 juin Quatre ans après la vague violette du 14 juin 2019, l’appel à une nouvelle mobilisation féministe de masse a été lancé. À Genève, nombre d’actions sont prévues en plus de la manifestation, dans l’après-midi, au départ de la plaine de Plainpalais. Rachad Armanios DÉVELOPPEMENT SUIT

Cours de Pilates féministe ce mercredi 14 juin à 8h. LAURENT GUIRAUD

À 8 h, à la place des Grottes, quelques femmes, vêtues de violet, mais aussi des hommes, montent des tentes. «En route vers la grève féministe», proclame une banderole sur la «maison verte». Au centre, Paloma Laplace-Line, en habits de sport violets, entame un cours de Pilates. En tout, neuf femmes et un homme âgé, debout en cercle, s’échauffent.

«On démarre la journée de grève en douceur», commente Anne May. «On occupe l’espace, on se soutient», ajoute Paloma Laplace-Line.

Quatre ans après la marée violette de la grève féministe du 14 juin 2019, quand plus d’un demi-million de femmes avaient manifesté en Suisse, syndicats et collectifs ont appelé à une nouvelle mobilisation massive, ce mercredi 14 juin. «Nous ferons grève au travail, à la maison, dans la formation, dans la consommation et dans l’espace public», lit-on dans l’appel à la grève.

Car si certaines améliorations ont été constatées, nombre de revendications sont restées lettre morte, constatent ces mouvements féministes. Selon eux, la situation a même empiré pour les femmes avec le relèvement de l’âge de la retraite à 65 ans.

Les revendications du mouvement du 14 juin portent sur une réduction généralisée du temps de travail rémunéré sans perte de salaire; un renforcement immédiat de l’AVS, à commencer par l’adoption de la 13e rente, et l’abolition du système de retraite des piliers pour un seul pilier; des mesures systématiques de lutte à l’échelle nationale contre les violences sexistes et sexuelles; ou encore un congé parental d’au moins un an par personne et par enfant.

«On lâche rien!»

À Genève, avec le mot d’ordre «on lâche rien!» le Collectif de la grève féministe déroule un programme d’actions pléthorique pour ce mercredi, qui culminera avec la manifestation au départ, dès 17 h 30, de la plaine de Plainpalais. Elle sera aussi le point d’arrivée après une déambulation dans les rues Basses ou encore le pont du Mont-Blanc.

La grève est rythmée par trois moments clés. À 10 h 46 «En colère contre nos rentes de misère!» à 13 h 33 «Bras croisés, le pays perd pied!» et à 15 h 24 «Arrêtons tout! Pas de salaire, pas de travail».

Brunchs, performances artistiques, rassemblements, ateliers tupperware, pique-niques, piquets syndicaux marqueront cette journée. À 16 h sur la plaine de Plainpalais, on entendra une version féminisée en karaoké de Bella Ciao. Discours, prises de paroles, flash mobs… La journée sera longue et se prolongera en soirée.



8h52, place des Grottes

Dans la “maison verte”, Stéphanie Friedli, membre de l’organisation, accroche des T-shirts violets sur des ceintres. Qu’est-ce qui la motive à faire grève? “Le fait de prendre la place, de nous imposer, d’exposer les réalités et les conséquences que nous fait subir le patriarcat, pas seulement à nous, les femmes, mais à tout le monde. Il faut nommer les discriminations qui s’entrecroisent, sinon elles n’existent pas aux yeux des gens.”

A ses côtés, Léonore raconte une anecdote, de celles qui la convainquent d’être mobilisée ce 14 juin: “Cette semaine, une connaissance sur un groupe a dit qu’il voulait aussi venir le 14 juin pour mater des seins violets en toute solidarité. Le pire, c’est qu’il se sent légitime, car il se dit un allié, tout en faisant encore ce prétendu humour!”

