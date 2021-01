Bien-être – Les femmes cherchent leur «pièce à soi» Un lieu juste pour elles dans la maison? Bien plus rare que pour les hommes, les bouleversements de 2020 mettent en lumière cette inégalité des espaces. Nicolas Poinsot

Stocksy

On les dit reines du foyer, pourtant, elles n’ont pas une seule vraie pièce à elles dans la maison. Depuis le printemps dernier, avec le confinement et l’avènement du télétravail, nombreuses sont les femmes qui ont ouvert les yeux sur ce drôle de paradoxe. «Nous avons un appartement avec pas mal de place, mais je suis en train de m’apercevoir que pas un seul mètre carré de mon lieu de vie n’est vraiment mon territoire personnel, constate Bérénice, une maman en couple de 43 ans travaillant dans l’administration. J’utilise l’ordinateur familial pour mes journées en home office, situé dans un petit bureau d’ordinaire utilisé par tous les membres de la maison, tandis que mon mari bosse dans sa pièce personnelle, où il a depuis longtemps aménagé son home cinema pour regarder le sport, ses objets fétiches et son bureau de gamer. Quant à la dernière pièce de divertissement disponible, elle sert de salle de jeux aux enfants.» Et même dehors, cette impression de n’être nulle part dans son cocon se poursuit: «La terrasse, construite contre la pente du terrain, est bien remplie par des choses appartenant à mon homme et le seul espace encore un peu neutre sera probablement bientôt aménagé en terrain de pétanque pour lui et ses amis. Mon rêve à moi, c’est juste un petit coin tranquille où je pourrais venir lire, boire un thé et que je pourrais décorer selon mes envies.»