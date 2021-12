L’invité - Les femmes afghanes se battent pour leurs droits

Quatre mois après l’arrivée au pouvoir des talibans, les femmes se battent encore pour le droit d’étudier et de travailler en Afghanistan. Les talibans ont fermé la grande majorité des écoles des jeunes filles, prétextant la sécurité, et ont prié les femmes qui travaillaient au gouvernement de rester chez elles. Chez les jeunes filles, cela a créé un profond désespoir quant à leur futur, alors qu’elles avaient l’ambition de finir leurs études et de s’engager dans la carrière de leur choix. Sans études et confinées à la maison, c’est souvent le mariage qui les attend. Chez les femmes, ne plus travailler pose au premier plan un vrai problème économique. Près de 40’000 institutrices ont perdu leur travail et leur salaire du jour au lendemain. Cependant, les femmes continuent à se mobiliser pour demander leurs droits et protestent dans la rue, même si c’est en petit comité, défiant ainsi les talibans.

Du côté des États-Unis, qui ont signé un accord de paix à Doha avec les talibans le 29 février 2020, la situation n’est pas plus claire, car rien ne s’est passé comme prévu depuis. Les talibans sont entrés dans Kaboul suite à la fuite du président Ghani le 15 août dernier, événement qui a surpris les Américains et a causé l’effondrement de l’État, y compris de l’armée afghane. Les Américains se trouvent désormais dans une situation de blocage et de confrontation avec les talibans. Les deux parties s’accusent mutuellement de ne pas tout à fait honorer leurs engagements. Les talibans, en arrivant à Kaboul, ont récompensé leurs chefs militaires les plus durs avec des ministères clés, mais ces derniers figurant sur la liste de sanctions américaines, cela a valu le gel des avoirs financiers de l’Afghanistan aux États-Unis et l’arrêt des programmes d’aide de la Banque mondiale et du FMI.

Durant les vingt années de présence américaine en Afghanistan, le pays survivait sous le sérum de l’aide au développement. Depuis les sanctions américaines, l’aide s’est asséchée alors que les 38 millions d’Afghans récipiendaires sont dans la même condition de besoin, sinon pire. Les Nations Unies prévoient qu’en 2022, la moitié de la population entrera sous le risque de malnutrition et que 97% de la population se trouvera sous la ligne de pauvreté. Les talibans disent que le pays s’en sortira, mais la réalité est que les gens n’ont pas grand-chose à manger. À Kandahar, au sud de l’Afghanistan, une jeune femme vient de mettre au monde des triplés, et le père, interviewé dans la presse, se demandait s’il aurait les moyens de les nourrir. Il est vrai que les sanctions ont plongé le pays dans une asphyxie économique; les Américains le reconnaissent eux-mêmes et ont augmenté leur aide aux agences onusiennes qui œuvrent en Afghanistan, mais jusqu’à quand?

Le blocus financier va sans doute accroître le poids de la drogue dans l'économie afghane, le pays étant en tête de liste pour ses exportations d’opium et maintenant aussi de l'éphédra. Sans nul doute cette crise produira des centaines de milliers de refugiés, un flux humain vers l'Europe. L’asphyxie financière des sanctions y compris bancaires affecte les affaires, le marché de l'emploi pour les jeunes et va attiser davantage le feu de l'extrémisme religieux déjà si présent en Asie du Sud. Au Pakistan, un Srilankais a été lynché pour crime de blasphème la semaine passée par un groupe de jeunes. On se demande si les sanctions ne contribuent pas à produire davantage de personnes prônant la violence dans la région. Les Pakistanais, autres voisins de l'Afghanistan, où les écoles religieuses connues sous le nom de «madrasas» ont pignon sur rue, ont sonné l'alarme: la crise en Afghanistan ne restera pas confinée en Afghanistan.

Torek Farhad Afficher plus Ancien conseiller au FMI

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.