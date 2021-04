Exposition – Les faux-monnayeurs impriment à la rue des Corps-Saints Le monde fascinant de la typographie, entre plomb et digital, occupe un atelier dans son jus. Visite. Thierry Mertenat

Portrait de l’artiste en faussaire. Michael Parson devant les deux presses historiques de l’Imprimerie des Arts. Laurent Guiraud

On y fait la queue, particulièrement le samedi, mais c’est pour aller chez le boucher. On quitte la file humaine pour en rejoindre une autre, à peine plus loin, sans changer de trottoir, devant l’entrée de la meilleure épicerie ethnique de Genève. Vous situez? Oui, bien sûr, la rue des Corps-Saints, juste derrière le temple de Saint-Gervais.

On la rêve piétonne. Les gens qui se battent pour préserver son âme aussi. Un nid de résistants déclarés occupe le numéro 10, pile à mi-distance entre Vallin et Coutance. Là, une enseigne dans son jus, lettrage doré, typo vintage, libellé comme on n’en lit plus: l’Imprimerie des Arts.