Les grandes fortunes de Suisse – Les fausses promesses de la théorie du ruissellement Selon différentes études, une réduction des impôts destinée aux contribuables les plus fortunés n’a aucun impact positif sur la croissance, mais accroît surtout les inégalités sociales. Jean-Philippe Buchs

Favoriser les contribuables les plus aisés entraîne une hausse des inégalités, mais ne dope pas les performances économiques. GETTY IMAGES

«Il est juste» de rendre davantage d’argent aux plus hauts revenus par le biais de réductions d’impôts. En septembre dernier, Liz Truss défend encore la théorie dite du ruissellement selon laquelle une baisse de la fiscalité des personnes les plus fortunées se répercute positivement sur la croissance économique et l’emploi. Un mois plus tard, la nouvelle première ministre britannique quitte ses fonctions sous la pression des marchés financiers épouvantés par le déficit budgétaire abyssal (45 milliards de livres) qu’aurait entraîné son programme économique.