Télétravail obligatoire! L’annonce faite mercredi par le Conseil fédéral et notamment son représentant aux épais sourcils noirs, Alain Berset, paraissait diablement sérieuse. Analyse faite, l’obligation, dépourvue de sanctions et assortie de précautionneuses cautèles, a peu de mordant. En fait, chacun est prié de faire au mieux et Dieu reconnaîtra les siens. Un an après le début de l’épidémie, on ne sait plus trop s’il faut applaudir cette foi réaffirmée en la responsabilité individuelle ou s’étonner qu’on use encore de la même ficelle.

Heureusement, même mineure, la mesure devrait tout de même avoir quelques effets sanitaires positifs. C’est toujours ça, alors que «le variant anglais» et bientôt brésilien du Covid s’invite ou va s’inviter prochainement dans nos organismes.

Le télétravail… En un an, le phénomène est devenu presque banal. Une entreprise sur cinq le pratique déjà pour l’ensemble de ses employés, soulignait un sondage de la FER, paru dans nos colonnes jeudi. Mais ce succès n’empêche pas les milieux économiques de s’inquiéter de la productivité de leurs salariés. Et ceux-ci peuvent aussi se poser des questions. Car si le travail à domicile a des avantages, il entrave fortement les échanges. Il n’empêche pas l’activité de l’entreprise ou de l’individu, mais limite l’irrigation intellectuelle du groupe, sa créativité et sa solidarité. Isolé, «privatisé», le salarié, malgré ses prothèses informatiques, est renvoyé à lui-même et à ses seules forces. Toutes proportions gardées, il vit un appauvrissement semblable à celui qui est réservé aux jeunes retraités. Pour le collaborateur qui d’aventure vit en célibataire, cette aventure peut de surcroît être cruelle. À long terme, et appliqué dans toute sa rigueur, le télétravail n’est probablement pas tenable, car l’homme, décidément, est un animal social.