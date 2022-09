Marche pour le climat à Lausanne – Les familles réclament un «changement de cap» pour la planète Près de 2000 parents et enfants ont défilé dans la cité vaudoise samedi pour protester contre les gaz à effet de serre produits par les grandes banques.

Une soixantaine d’enfants se sont couchés sur le bitume, lors d’une minute de silence devant la banque UBS. KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Quelque 2000 manifestants ont défilé samedi pour le climat à l’appel d’un collectif de familles. Emmené par des enfants, le cortège a traversé Lausanne sous le soleil, rappelant au passage aux grandes banques leurs responsabilités en matière de gaz à effet de serre.

Têtes blondes en tête, les manifestants se sont à nouveau montrés «plus chauds, plus chauds, plus chauds, que le climat» pour leur première grande manifestation post-pandémie. Avec un oeil comme symbole tamponné sur le visage ou les mains, les participants ont adressé le message suivant aux responsables: «Nous vous regardons».



«Un, et deux et trois degrés, crime contre l’humanité», ont-ils scandé. «Je veux bien faire mes devoirs: et le gouvernement?» pouvait-on lire sur des pancartes.

Enfants couchés sur le bitume

«UBS et Credit suisse émettent plus de gaz à effet de serre que la population suisse réunie», a lancé un orateur à la place St-Francois. Une soixantaine d’enfants se sont couchés sur le bitume, lors d’une minute de silence devant la banque UBS. Un peu plus loin, c’est un lancer de peluches qui s’est déroulé devant le Credit suisse.

Le cortège de XR Familles pour le climat samedi à Lausanne était emmené par des enfants. KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

«Nous, familles, appelons les responsables et la société à un changement de cap radical de nos modes de vie. Avec nos revendications, nous cherchons à protéger nos enfants et à leur offrir un avenir soutenable», ont fait savoir les organisateurs.

Présence d’un habitué

Au nombre de 2000 selon la police, les participants, parmi lesquels beaucoup d’enfants, sont descendus dans la rue à l’appel de XR (Extinction Rebellion) Familles, avec le soutien de près d’une vingtaine d’associations (Grève du Climat Vaud, Grand-parents pour le climat, Greenpeace, Ag!ssons, …) et de nombreuses personnalités.

Plusieurs d’entre elles ont participé à l’événement, dont un habitué, le prix Nobel de chimie Jacques Dubochet et les médecins militants Valérie D’Acremont et Blaise Genton.

