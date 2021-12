Spectacle en plein air – Les faiseurs d’aurores boréales occupent le ciel des Bastions L’artiste Dan Acher, inspiré en été comme en hiver, signe une création qui plaît à tous les âges. Première très réussie ce vendredi, soir de réveillon. Thierry Mertenat

Genève, le 31 décembre 2021. «Borealis» de l’artiste suisse Dan Acher, bien connu à Genève, au parc des Bastions. MAGALI GIRARDIN

Le contraire du spectacle au rabais en forme de consolation municipale. La Ville a, au contraire, choisi la plus belle des créations pour marquer le passage à la nouvelle année. La seule aussi qui s’accommode avec douceur et légèreté des règles sanitaires en vigueur.

Donc, depuis ce vendredi soir et jusqu’à dimanche dans la nuit, l’artiste suisse Dan Acher a pris ses quartiers aux Bastions avec sa création intitulée «Borealis».

Deux jours de montage, deux soirs de répétition générale, trois techniciens à pied d’œuvre sur le site pour un résultat totalement bluffant. Entre les hautes façades de l’Université de Genève, subtilement éclairées, surgissent dès 19 h les aurores boréales annoncées. Une machinerie savante fait se rencontrer au-dessus de nos têtes particules d’eau et rayons laser.

Le ciel des Bastions est traversé par les aurores boréales. MAGALI GIRARDIN

De grandes buses plantées dans l’herbe produisent de la vapeur qui forme un nuage inoffensif traversé par des faisceaux lumineux. On cherche la source qui amène les couleurs (vert, rose, bleu); elle est tout là-haut, au sommet de colonnes en tubulaires obscurcies par des tentures noires de théâtre.

C’est simplement élégant. Ce faux ciel venu du grand Nord paraît soudainement presque réel. La musique du compositeur français Guillaume Desbois assure le tapis sonore de l’ensemble. Volant, le tapis, et planantes, les sonorités; elles se développent par strates et donnent envie de voyager sans prendre l’avion.

«J’ai conçu cette installation dans le but d’ouvrir la discussion sur les forces de la nature et sur le changement climatique que nous vivons actuellement, explique Dan. Pour y parvenir, il s’agit d’offrir une expérience commune, réunir les gens dans un même espace, à partir d’une émotion positive vécue ensemble. Des images inédites prennent ainsi corps dans un environnement familier. Les spectateurs présents se souviendront avoir vu des aurores boréales aux Bastions…»

Les chasseurs d’aurores portant le masque sont nombreux à immortaliser cette création étonnante. MAGALI GIRARDIN

Et pas qu’une, en effet. On s’empresse de relayer le miracle à la dimension du parc public dans lequel il se répète toutes les 45 minutes. Si vous n’avez pas encore décidé de l’endroit où boire le champagne à minuit, n’hésitez plus. L’accueil est détendu, les queues se forment et se déforment sans impatience au moment de présenter son certificat Covid.

La jauge est limitée mais tout le monde peut entrer, l’espace au sol est sans entraves ni mauvaises surprises. Les contemplatifs portent le masque. Le blanc domine dans la nuit. Cette foule immobile regardant vers le ciel semble un peu égarée au milieu de la banquise. C’est rigolo.

Mais il ne faut pas hésiter à se déplacer. Ni d’ailleurs à revenir. L’absence de vent, ce vendredi 31 décembre, engourdit un peu la vapeur. Elle stagne quand elle devrait se montrer fugueuse. On raconte que, sous la pluie, c’est encore plus saisissant.

Au sol, une machinerie produisant de la vapeur comme d’autres des bulles de savon. MAGALI GIRARDIN

L’installation de Dan Acher tourne à travers le monde. Elle était à Londres avant Noël, elle sera à Helsinki dans une petite semaine. À chaque fois, le succès est au rendez-vous. Les gens applaudissent en remerciant les faiseurs d’aurores. Les messages échangés sont d’une infinie gratitude. Le spectacle est gratuit et mérite d’être apprécié en famille. Les enfants ont la tête dans le ciel. L’avenir leur appartient. Cette création est aussi la leur.

Le ciel des Bastions s’agrandit et lorgne vers le grand Nord. MAGALI GIRARDIN

