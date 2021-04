Portrait d’Yvan Jeanneret – Les facéties en ligne du professeur de droit pénal Pour aider ses étudiants à suivre à distance son cours de procédure pénale, le professeur Yvan Jeanneret multiplie les traits d’humour. Laurence Bézaguet

Yvan Jeanneret aime «faire le clown» et incite les étudiants à lui proposer des défis. IRINA POPA



En ces temps de coronavirus, les étudiants en droit apprécient particulièrement l’humour et l’empathie d’un de leurs professeurs. Pour les aider à suivre son cours de procédure pénale en ligne, l’avocat Yvan Jeanneret multiplie, en effet, les facéties. Qu’il se mette dans la peau d’un footballeur, d’un prisonnier, d’un «Minions» ou d’un héros de Marvel… rien ne semble vouloir arrêter ce pénaliste de 49 ans pour capter l’attention de son auditoire.

«Ça se fait long, très long, commente un élève en évoquant l’enseignement à distance. C’est un format que je trouve difficile parce qu’il nécessite beaucoup plus de concentration. Écouter ou réviser des cours du matin au soir sur son ordinateur, cela demande nettement plus d’efforts que d’interagir dans le cadre traditionnel. Et c’est surtout plus fatigant.» Du coup, poursuit le jeune homme, «avoir le professeur Jeanneret qui, dès le lundi, cherche à décomplexer un peu ce format-là, c’est une vraie bouffée d’oxygène. Cela nous permet de rire un peu, de nous détendre par rapport à la rigidité du cours et du format. Donc c’est super-bienvenu et généreux de sa part. En plus il a l’air d’y prendre du plaisir…» Affirmatif, confirme le professeur, actif à l’Université de Genève depuis 2015 et toujours tiré à quatre épingles par respect pour ses élèves: «J’adore échanger avec eux, c’est gratifiant, stimulant et rafraîchissant. Et par rapport à ma vie d’avocat, j’apprécie cet espace de cinq heures par semaine où le téléphone ne sonne pas.»