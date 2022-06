États-Unis – Les fabricants d’armes courtisent les enfants sans vergogne Les armes destinées aux petits, avec un recul plus faible, peuvent quand même être mortelles. Ce qui ne semble pas poser problème à de nombreux parents. Stefan Beutelsbacher - «Die Welt»

Luke, 7 ans, lors de la convention de la National Rifle Association (qui protège le droit de posséder et de porter des armes) à Houston, Texas, en mai. Photo: AFP

Un beau matin de début juin, un jeune garçon de 12 ans est entré dans un supermarché du Michigan et a tiré en l’air avec un revolver. Il a alors regardé la caissière, lui a lancé un sac à dos noir et lui a crié: «Mets l’argent dans le sac!» Les caméras de surveillance le verront quitter le magasin avec son butin, avant d’être rapidement appréhendé par la police. Quelques jours plus tard, en Floride cette fois-ci, une fillette de 10 ans ouvre le feu sur une femme qui se disputait avec sa mère devant un immeuble. La gamine finit elle aussi en garde à vue.