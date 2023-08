Sorties culturelles – Les expositions de l’été à Genève, c’est chaud! De nombreux musées de la ville ou du canton proposent des accrochages passionnants. Notre sélection. Philippe Muri

Enki Bilal au Musée international de la Réforme, devant sa réinterprétation de «Guernica», de Picasso. À voir dans l’exposition «Déflagrations» présentée au MIR. GEORGES CABRERA

Certaines ont commencé il y a peu. D’autres s’offrent au regard des visiteurs depuis plusieurs semaines. À Genève, les expositions abondent, et l’été constitue une période propice pour (re)découvrir quantité d’accrochages passionnants, surprenants, voire émouvants. Dans un périmètre finalement relativement restreint qui invite à privilégier la mobilité douce, voici notre sélection de quelques incontournables.

Musée de la Réforme: les enfants dessinent l’indicible

Dessin réalisé par une fille de 14 ans dans un atelier d’expression graphique à Alep, en Syrie, à l’été 2013. DÉFLAGRATIONS

Sur les murs du Musée international de la Réforme (MIR) fraîchement rénové, de très jeunes artistes ont représenté les ténèbres de l’humanité à travers des images couvrant plus d’un siècle de guerres. De 1914 à nos jours, ces jeunes victimes anonymes d’une histoire sanglante ont dépeint l’horreur. D’une époque à l’autre, leurs œuvres semblent se répondre. Fragiles et fortes à la fois, ces illustrations prennent aux tripes. Présentée à Genève après avoir été montrée à Strasbourg et à Marseille, l’exposition temporaire «Déflagrations» est complétée par le témoignage graphique du célèbre auteur de bande dessinée Enki Bilal.

MEG: Être(s) ensemble

«Econtinuum», de l’artiste néerlandais Thijs Biersteker, mime la communication électrochimique au sein d’un réseau de racines. STEEVE IUNCKER GOMEZ

Peut-on communiquer et se comprendre entre espèces différentes? Bonne question. Pour essayer d’y répondre, le Musée d’ethnographie de Genève (MEG) présente six relations particulières qui se sont nouées entre des humains, des végétaux et des animaux. Divisée en trois parties distinctes, l’exposition «Être(s) ensemble» prend le parti du détail plutôt que des grands discours. Elle évite les poncifs et le résultat sans dogmatisme s’avère captivant. Le parcours chemine tout d’abord dans le temps du mythe, où les légendes racontent le bonheur de l’entente, puis explore le chagrin d’une séparation cruelle, avant de revenir au contemporain pour présenter différentes manières de vivre aujourd’hui la relation entre les espèces.

Quartier Libre SIG: Picasso tient l’affiche

Une des affiches de Picasso présentées dans l’exposition. COMENIUS ROETHLISBERGER

Prêtées par un collectionneur et galeriste bâlois, 47 affiches élaborées par Pablo Picasso sont présentées au Quartier Libre SIG, sur le pont de la Machine. Créées principalement dans les années 50 et 60, ces images proviennent d’une des trois seules collections complètes au monde. Promotion de la paix, de la culture, valorisation de la corrida et de la céramique, les thèmes abordés sont aussi variés que les styles empruntés par Picasso. Entre dessins réalisés dans un style enfantin, traits de crayon épurés ou encore réalisme, les œuvres présentent des techniques particulièrement variées. Films, citations et biographie viennent compléter les 47 affiches exposées.

Musée Rath: l’amour au masculin

Photomaton, États-Unis, non daté. LOVING BY 5 CONTINENTS EDITIONS/COURT. COLL. NINI-TREADWELL

Sous le titre «Loving», près de 400 photographies anciennes exposées au Musée Rath témoignent d’un siècle d’amour au masculin. Ces clichés, pris entre les années 1850 et 1950 sur cinq continents, font partie de l’exceptionnel ensemble réuni par les collectionneurs américains Hugh Nini et Neal Treadwell: plus de 4000 portraits à ce jour. «Loving» offre une plongée poétique dans les amours clandestines ainsi que dans l’histoire du huuitième art. «Cela permet aussi de constater l’évolution des normes sociales quant aux marques d’affection entre hommes, souligne le couple d’origine texane aujourd’hui installé à New York. Il y a quelque chose d’émouvant à découvrir tous ces gens ayant bravé les interdits sociaux de leur temps pour immortaliser leur amour, quelques fois avec le soutien enthousiaste de leurs proches.

Parc des Bastions: l’arc-en-ciel

Une des photos de l’exposition «Sur le pavé genevois, l’arc-en-ciel». DEMIR SONMEZ

À quelques pas du Musée Rath, une exposition en plein air fait écho à «Loving». Au parc des Bastions, «Sur le pavé genevois, l’arc-en-ciel» présente 60 photos hautes en couleurs, retraçant les Prides de 2019, 2021 et 2023. L’auteur de ces images s’appelle Demir Sönmez, un photographe lancéen d’origine arménienne et kurde, bien connu dans le canton. Sur ses clichés pris sur le vif, des anonymes défilent, un large sourire aux lèvres souvent, brandissant (ou pas) des pancartes et des drapeaux ornés de slogans qui disent des choses sérieuses de manière festive.

MAH: un maître genevois de l’Art déco

Jean Dunand, autoportrait. Paris, 1932. Mosaïque de verre de couleur et or, 95 x 65 cm MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE GENÈVE/B. JACOT-DESCOMBES

Sa créativité et sa folle virtuosité ont marqué la période de l’entre-deux-guerres. Né Jules-John Dunand à Lancy en 1877, l’homme qui adoptera le prénom de Jean en 1909 constitue une des figures de proue de la scène artistique parisienne. Le Musée d’art et d’histoire de Genève (MAH) rend hommage à ce créateur virtuose avec une exposition très réussie. Intitulé «Jean Dunand l’alchimiste», l’accrochage dévoile une centaine d’œuvres tirées de l’important fonds conservé par l’institution, enrichies par un corpus inédit de pièces prêtées par la famille de l’artiste, des collectionneurs privés ainsi que des musées suisses et français. La présentation articule le parcours de l’artiste autour des quatre éléments, comme autant d’échos à son univers créatif.

Musée de Carouge: l’inventaire inventé

De différentes époques, les œuvres exposées dialoguent entre elles. NICOLAS LIEBER

Peintures, gravures, sculptures ou objets de la vie quotidienne… Au Musée de Carouge, une centaine d’objets tirés des collections s’épanouissent à travers des associations inédites imaginées par le photographe genevois Nicolas Lieber. Fort dissemblables souvent, insolites parfois, les œuvres exposées témoignent de l’histoire et du développement artistique de la Cité sarde. En les observant de près, on constate qu’elles dialoguent et se renvoient les unes aux autres par un détail, une posture, la colorimétrie ou une thématique commune. Tirées de ses archives ou réalisées spécialement pour cette exposition, identifiables à leur encadrement noir, 27 images de Nicolas Lieber ponctuent un parcours où l’on croise aussi bien des huiles sur toile que de la faïence fine, un bronze à cire perdue qu’une fontaine à absinthe en terre cuite émaillée. Un ensemble hétéroclite en apparence, mais dont les nombreuses ramifications prouvent qu’il a été savamment élaboré.

