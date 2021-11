Sur les dix dernières années – Les exportations de cigarettes suisses ont chuté de moitié À l’inverse, les importations ont pris l’ascenseur, avec une hausse de 15% des volumes et de 20% de la valeur entre 2010 et 2020.

Le Maroc représente le premier client pour les cigarettes helvétiques, avec une part de 22% ou 4,4 milliards d’unités, suivi par le Japon (photo d’illustration). KEYSTONE

Les exportations de cigarettes depuis la Suisse ont chuté de moitié sur les dix dernières années, alors que les importations ont nettement progressé sur la dernière décennie, a indiqué jeudi l’Administration fédérale des Douanes (AFD).

En 2020, la Suisse a vendu à l’étranger quelque 19,9 milliards de cigarettes représentant une valeur de 381,7 millions de francs. Comparé à 2010, il s’agit d’une chute de 53% des volumes et de 41% en valeur, selon un communiqué de l’AFD.

Maroc et Japon

Le Maroc représente le premier client pour les cigarettes helvétiques, avec une part de 22% ou 4,4 milliards d’unités, suivi par le Japon. L’archipel nippon était depuis 2010 la première destination pour ce produit, mais a subi depuis une chute de 50% des volumes, le ramenant à la seconde place. L’Arabie saoudite figure en troisième position.

À l’inverse, les importations ont pris l’ascenseur avec une hausse de 15% des volumes et de 20% de la valeur entre 2010 et 2020, essentiellement d’Allemagne et de Pologne.

ATS

