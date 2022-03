La conseillère d'État prend la parole. Mon intégrité a été remise en question dans la presse. Je répète: ma première alerte, très brève, remonte à 2019 et concernait la situation d'une enfant. Le 27 juillet 2019, je suis alertée par une mère. La Direction générale de l'OMP me dit qu'elle n'est pas aussi alarmiste que cette mère. Il n'y aurait pas de dysfonctionnement du foyer. La mère n'évoque pas ceci non plus. Plusieurs mois plus tard, changement: la mère évoque des problèmes de fonctionnement, mais on ne parle pas de maltraitance. En janvier 2021, une lettre anonyme arrive et on s'alerte. Entre temps, la direction du foyer a changé, l'OMP a pris le cas en charge. Le 29 mars, un rapport arrive enfin. Jamais je n'ai été informée avant.