Covid en Suisse – Les expatriés ont leur propre blues pandémique Dure pour tous, la crise sanitaire affecte de façon particulière la communauté internationale qui aspire surtout à pouvoir à nouveau voyager. Sondage. Marc Moulin

En juillet 2016, dans des temps encore insouciants, les patrons de Glocals, Oded et Nir Ofek, prennent la pose en gare de Cornavin. Leur communauté s’occupe de mettre en relation la population locale et les résidents étrangers. PIERRE ABENSUR

«Ce dont je me réjouis le plus, c’est de pouvoir à nouveau voyager pour rendre visite à ma maman âgée.» Ce cri du cœur, parmi d’autres, figure dans les commentaires adjoints à un sondage sur le vécu du Covid parmi les expatriés résidant en Suisse. Établie dans plusieurs villes helvétiques dont Genève, la communauté Glocals vient de rendre publics les résultats d’un questionnaire soumis à ses membres – qui ont été 800 à répondre. La nostalgie du voyage est ce qui ressort le plus nettement.

Parmi les participants, un quart possède la nationalité suisse, mais ils sont nombreux, dans les commentaires, à revendiquer des attaches nationales multiples – à l’image d’une majorité des personnes vivant à Genève. En 2016, la population cantonale de plus de 15 ans ne comptait que 37% de personnes disposant de la seule nationalité suisse.