Fête nationale – Les expatriés auront un 1er Août numérique En raison des mesures sanitaires, les Suisses de l’étranger peineront à se réunir pour la fête nationale. Pour pallier ces restrictions, Présence Suisse mise sur une formule en ligne. Louis Viladent

Le 1er Août, les expatriés pourront assister au discours de la présidente Simonetta Sommaruga en direct du Grütli. Keystone

Le 1er Août approche, et beaucoup d’ambassades suisses à l’étranger voient leurs festivités habituelles compromises. Coup dur pour les 800’000 Suisses qui résident hors du pays et ont pour habitude de se réunir à l’occasion de la fête nationale: «J’ai célébré le 1er Août chaque année depuis mon arrivée au Japon», explique Jim Zouridis, qui vit à Tokyo. Or le gouvernement nippon ne laisse pas encore revenir les résidents étrangers qui voyagent hors de son territoire.