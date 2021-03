Éducation – Les examens finaux sont allégés au Collège Le champ des tests de juin sera restreint afin de réduire la pression sur les élèves et de tenir compte des conditions exceptionnelles de cette année. Aurélie Toninato

Les évaluations finales seront allégées pour tous les collégiens. DR

Cette année scolaire s’est déroulée sous le signe de l’exception et se finira dans la même tonalité: les élèves des écoles non-professionnelles auront droit à des allègements des champs des examens finaux en juin. Les modalités sont encore en réflexion sauf pour le Collège, où elles ont été communiquées aux enseignants. Ces modalités, les voici: pour les examens de maturité – qui portent essentiellement sur le programme des deux dernières années d’enseignement dans les disciplines fondamentales et l’option spécifique – le champ des oraux sera réduit de 20%. Pour l’oral de français, par exemple, l’élève pourrait avoir préparé huit lectures maximum au lieu de dix ou 400 lignes de traduction en grec à la place de 500.

Le programme des évaluations écrites de maturité, en revanche, ne bénéficie pas d’aménagements. «Cela risque de prétériter les élèves en réduisant, par exemple, dans certaines disciplines, le corpus auquel les élèves ont droit pour répondre par écrit», justifie Corinne Gusman, présidente de la Conférence des directrices et directeurs du Collège de Genève. Par ailleurs, ajoute-t-elle, les examens écrits testent des compétences acquises tout au long du cursus – comme la capacité de faire une dissertation littéraire – dont on ne peut soustraire des éléments.

Pour tous les autres examens finaux des élèves de 1e, 2e, 3e et 4e année, l’allègement porte indifféremment sur les écrits ou les oraux, car il n’y a qu’un type de test – écrit ou oral – en juin. Il pourra s’agir de diminuer le nombre de lectures, le nombre de théorèmes ou le nombre de sujets à réviser. «Il est certain que l’ensemble des programmes a été couvert, souligne la présidente, il faut donc juste tendre à alléger le fardeau des révisions, en veillant à ne pas faire l’impasse sur des chapitres ou pans de programmes qui sont cumulatifs.» Ces choix seront effectués en coordination avec les doyens responsables des disciplines et validés par les directions.

Situations de fragilité et de stress

Ces mesures ont pour but de faire baisser d’un cran la pression sur les jeunes et de tenir compte des impacts qu’a pu avoir la pandémie. «Depuis la rentrée, nombre d’élèves ont été touchés par la crise sanitaire, qu’ils soient tombés malades, qu’ils aient subi une ou plusieurs quarantaines et refait une quantité de travaux à leur retour, que la santé de leurs proches ait été touchée ou qu’un manque de moyens matériels ait perturbé le bon suivi des cours, développe Corinne Gusman. La nécessité de tenir le rythme des programmes et la cadence des évaluations a provoqué des situations de fragilité et de stress que les équipes médico-psycho-sociales et les directions des écoles ont pu constater sur le terrain et relayer à la direction générale.»

Les résultats scolaires ont-ils pesé dans ce choix d’allègement, sont-ils plus mauvais que l’an dernier? La directrice répond que ces mesures ne sont pas corrélées aux résultats, «même s’il est trop tôt pour mesurer la situation scolaire des élèves, sachant qu’un nombre plus important que d’habitude a bénéficié de dérogations l’année dernière, leur situation est par conséquent plus fragile. Nous ne disposons pas de données stabilisées qui permettraient de confirmer ou d’infirmer un taux d’échec plus important.»

Réduction du champ, pas des compétences

Enfin, peut-on vraiment dire que le niveau d’exigence et les contenus du plan d’étude sont maintenus, que ce ne sera pas une matu/année «au rabais»? «Il s’agit d’une réduction du champ de révision, pas des compétences et des savoir-faire attendus. Un élève est évalué sur sa capacité à analyser un texte littéraire ou à résoudre un problème en mathématiques et ces aptitudes peuvent être évaluées sur un champ de révision réduit.»