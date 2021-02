Université de Genève – Les examens à distance continuent à connaître des ratés Un étudiant témoigne, entre autres, de problèmes d’authentification et d’un compte à rebours dysfonctionnel. Sophie Simon

Depuis presque un an, les étudiants suivent leurs cours en ligne. Il en va de même pour les examens (image d’illustration). Getty Images

La session d’examens tant redoutée avec le logiciel controversé TestWe, utilisé par la Geneva School of Economics and Management (GSEM), a bien eu lieu, non sans quelques déboires. Du moins à en croire les témoignages relayés sur le site du «Courrier» jeudi.

Le quotidien indépendant se base essentiellement sur les dires d’un étudiant de la Faculté d’économie et de management, qui a souhaité rester anonyme. Pierre – son prénom fictif – relate que le processus d’authentification, pendant lequel les jeunes doivent montrer leur carte d’étudiant, a pu être perturbé par des difficultés techniques: «Certains étudiants ont perdu de précieuses minutes parce que leur matériel ou le logiciel ne permettait pas une photo de suffisamment bonne qualité» de leur document pour être validée.

Tic-tac, tic-tac

Lors d’une épreuve, le compte à rebours se serait également subitement arrêté, «alors que chaque minute compte dans un questionnaire à choix multiples». L’Université de Genève reconnaît ce problème d’affichage. Contacté, le directeur de la communication, Marco Cattaneo, nous explique que «la fonctionnalité d’horloge s’est déclenchée avec quelques secondes de retard ou d’avance chez une centaine d’étudiants. Dans l’immense majorité des cas, il s’agit d’un décalage de quelques secondes, pas de quelques minutes. Cela n’a pas modifié la durée de l’examen.» Il est proposé aux étudiants qui le désirent de repasser l’examen, sans que cela ne soit décompté comme une nouvelle tentative.

Notre confrère du «Courrier» rapporte encore qu’une jeune femme a été accusée de fraude pour avoir utilisé une tablette dont la caméra est orientée au dos de l’appareil. Ce type de cas sera examiné. Ou encore deux étudiants, n’osant quitter leur poste de travail pour aller aux toilettes, puisque cela était interdit, auraient dû se soulager sur place. Les examens passés sur TestWe durent généralement entre une et deux heures, au maximum deux heures et demie.

Une session «moins problématique» qu’en juin

Nous avons joint le président de l’association des étudiants de la GSEM. Julien Cornut estime que «cette session de février a été moins problématique que celle de juin (ndlr: lire notre édition du 8 juin). Les étudiants étaient déjà habitués à l’utilisation du logiciel, mais quelques problèmes sont revenus et le stress a régné.» Il cite quelques élèves chez lesquels Siri (un assistant vocal) s’est déclenché en plein examen car il n’avait pas été bloqué par TestWe, et qui ont très peur d’être accusés de tricherie. «Certains enseignants mal informés ont aussi dit aux étudiants qu’ils n’avaient même pas le droit de pointer leur regard en dehors de l’écran, ce qui était faux.» Pour Julien Cornut, la solution consiste à remplacer les QCM par des travaux pratiques. Il se félicite notamment qu’un nouveau cours sur l’entrepreneuriat soit bientôt évalué à partir de projets.