Examens universitaires – Les étudiants vont pouvoir à nouveau emprunter des livres Dès demain mercredi, les bibliothèques patrimoniales et scientifiques de la Ville de Genève remettent en service leur offre de prêt à domicile. Daniel Klopfenstein

La Bibliothèque de Genève aux Bastions. Pascal Frautschi/Archives

Dès le mercredi 25 novembre, les bibliothèques patrimoniales et scientifiques de la Ville de Genève vont remettre en service leur offre de prêt de documents à domicile, communique ce mardi le Département de la culture et de la transition numérique de la Ville de Genève.

Cette décision concerne la Bibliothèque de Genève sur son site des Bastions et à La Musicale, dans le bâtiment du Grütli, la Bibliothèque d’art et d’archéologie, la Bibliothèque du MEG – Bibliothèque Marie Madeleine Lancoux, la Bibliothèques du Muséum d’histoire naturelle et du Musée d’histoire des sciences, et la Bibliothèque des Conservatoire et Jardin botaniques. Elle a été prise dans la perspective des examens universitaires à venir, et pour garantir l’accès aux collections scientifiques conservées par ces bibliothèques, ce qui constitue «une mission de service public de premier ordre», selon le maire de Genève Sami Kanaan, cité par le communiqué.

Le prêt à domicile est le seul service réactivé par ces institutions, fermées depuis le 2 novembre. Les autres services, comme les salles de travail, notamment, demeurent pour l’instant inaccessibles. Le prêt se fait principalement selon le mode cliquer-retirer, dans le respect des normes sanitaires et des plans de protection en vigueur, précise le Département de la culture et de la transition numérique de la Ville de Genève.