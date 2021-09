Environnement et enseignement – Les étudiants veulent plus de développement durable Selon un sondage de l’Office fédéral de l’environnement, 71% des étudiants estiment que leur haute école ou université ne va pas assez loin dans le développement durable sur le campus.

Les étudiants suisses souhaitent que les unis et les hautes écoles en fassent davantage pour le développement durable (image d’illustration). KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Les universités et les hautes écoles doivent en faire plus dans le domaine du développement durable, selon les étudiantes et étudiants suisses. C’est ce qui ressort d’une étude commanditée par l’Office fédéral de l’environnement, qui veut prendre des mesures.

Seuls 44% des étudiants se disent satisfaits ou plutôt satisfaits du contenu, des théories et des concepts liés au développement durable intégrés dans leurs programmes d’études. Ce sondage réalisé par l’institut Link pour l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) a été publié jeudi.

Parmi les personnes interrogées, 66% expriment le souhait d’acquérir des connaissances et des compétences liées au développement durable. Même si cela n’est pas indispensable pour leur discipline. Les professeurs devraient pouvoir répondre à ce vœu, mais 22% seulement des sondés considèrent que l’enseignement est suffisant à cet égard.

Plus globalement, 71% d’entre eux estiment que leur haute école ou université ne va pas assez loin dans le développement durable sur le campus et dans son engagement à l’interne.

Les étudiants de Suisse latine expriment un peu plus fortement que ceux de Suisse alémanique le souhait d’un engagement renforcé, notent les auteurs de l’étude. Dans l’ensemble, les femmes sont aussi légèrement plus nombreuses que les hommes à vouloir un engagement plus fort.

Responsabilités

Des résultats qui ont fait réagir l’Union des étudiantes et étudiants de Suisse (UNES). «Les hautes écoles jouent un rôle essentiel dans le domaine du développement durable. (…) Il est donc important qu’elles assument leurs responsabilités», indique l’UNES dans un communiqué.

Du côté de l’OFEV, on note que «la gestion durable des ressources naturelles n’est que peu abordée dans les filières d’études. Les compétences environnementales ou transversales ne sont pas intégrées dans les objectifs d’apprentissage, ou elles ne sont traitées que superficiellement.»

Mesures

L’office entend donc élaborer des mesures afin de combler les lacunes. Les écoles supérieures devraient promouvoir les compétences environnementales dans l’enseignement, la recherche et les prestations de services. Les diplômés devraient intégrer les thématiques environnementales dans les projets sélectionnés. Et ils devraient exercer des compétences environnementales pertinentes dans leurs futurs domaines d’activité, indique l’OFEV.

L’office de l’environnement a décidé de lancer trois projets pilotes auprès de la Haute école spécialisée de la Suisse orientale. C’est sur la base des résultats de ces projets qu’il sera décidé du lancement d’autres projets similaires, souligne-t-il.

Le sondage en ligne a été complété par 485 participants, inscrits dans des hautes écoles universitaires, spécialisées et pédagogiques en Suisse alémanique et latine. Les sondés sont des étudiants mais aussi des doctorants, des diplômés et des personnes en formation continue. Les étudiants étrangers étaient exclus de l’enquête.

ATS

