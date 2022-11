Conséquences de l’inflation – Les étudiants suisses veulent une meilleure protection Affectés par la cherté de la vie, les étudiants ont adopté lundi une résolution demandant l’adaptation des montants des bourses et l’octroi de bons de mobilité.

L’UNES a appelé la Confédération et les cantons à soulager les revenus les plus bas. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Martial Trezzini

L’Union des Etudiants de Suisse (UNES) veut préserver au mieux les étudiants des conséquences de l’inflation. Elle a adopté lundi une résolution demandant l’adaptation des montants des bourses d’études à l’inflation, l’élargissement du cercle des bénéficiaires potentiels ainsi que l’attribution de bons de mobilité aux étudiants.



L’UNES a appelé la Confédération et les cantons à soulager les revenus les plus bas. «Une partie des étudiantes et étudiants de notre pays sont dans une situation financière précaire», a déclaré la co-présidente de l’UNES, Seraina Campell, dans un communiqué publié à l’occasion de la 179e assemblée des délégués.

Outre cette résolution, la soixantaine de délégués présents a également adopté le budget 2023 et mis sur pied un groupe de travail chargé de promouvoir la diversité linguistique au sein de l’Union.

ATS

