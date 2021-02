Faculté de médecine – Les étudiants partis au front du Covid s’en portent bien Une étude jauge l’anxiété des futurs médecins face à la pandémie. Ceux qui ont prêté main-forte s’en tirent mieux que ceux qui sont restés chez eux. Marc Moulin

Genève, le 3 avril 2017. Les Hôpitaux universitaires de Genève. Laurent Guiraud

Face au péril, le salut n’est pas toujours dans la fuite. Ainsi peut-on résumer la morale d’une étude franco-genevoise, fraîchement parue dans la revue «Internal and Emergency Medicine» et dont les résultats vont à rebours des idées reçues. Menée à Strasbourg et Genève, elle montre que les étudiants en médecine qui se sont portés volontaires pour épauler les équipes confrontées au Covid sont sortis de la première vague moins anxieux que leurs camarades restés chez eux, alors que les académies avaient fermé leurs portes.

À Genève, selon les chiffres de l’unité de recherche et de développement en éducation médicale de l’Université, plus de 300 étudiants de troisième et sixième années de médecine étaient sous la loupe. Leur stress fait en temps normal l’objet d’une surveillance, en raison du caractère exigeant de leur cursus. Parmi eux, plus de quatre cinquièmes ont répondu, soit 256 jeunes gens qui, pour 70% d’entre eux, se sont mis à disposition pour combattre le virus (dans la faculté française, ils n’étaient que 40%).