Centre d’art contemporain – Les êtres troubles de Will Benedict brouillent la réalité Puisant dans l’iconographie de la culture populaire ou du petit écran, l’artiste américain use des images pour railler l’absurdité de notre monde. Irène Languin

Will Benedict, extrait de la vidéo «Degrees of Disgust » , 2019. RETO SCHMID/COURT. DE L’ARTISTE/CAC GENÈVE ET UNEMPLOYED MAGAZINE

Will Benedict échappe à toute classification. Tour à tour vidéaste, peintre, photographe ou plasticien, l’artiste américain puise dans l’infinie production d’images qu’offre notre monde contemporain pour les combiner jusqu’à l’absurde, en une satire à la fois drôle et désespérée. Figures humanoïdes affublées de nez en forme de trompe ou dotées de crêtes de coq, limules transformées en horloge, immeubles aux contours d’éléphants, l’univers du quadragénaire fourmille de curieuses chimères nourries aux mamelles de la télévision, de la culture populaire et de l’histoire de l’art.