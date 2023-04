Biens et yachts russes cachés – Les États-Unis sanctionnent des Suisses tout en augmentant la pression Un haut fonctionnaire américain a rappelé à l’ordre la Confédération et les banques à Berne. Voici comment l’argent des oligarques occupe la Suisse. Dominique Eigenmann Thomas Knellwolf Oliver Zihlmann

Les Russes et leurs yachts (ici le président Vladimir Poutine en 2021): pour l’Occident, ces biens luxueux sont un point d’attaque. Imago

Berlin a accueilli l’hôte suisse avec des drapeaux flottants, un tapis rouge et une fanfare militaire ayant joué les deux hymnes nationaux. Une semaine après que les sept pays industrialisés les plus puissants du monde occidental (G7) ont exhorté le Conseil fédéral à mettre en œuvre les sanctions contre la Russie avec plus de détermination, le président de la Confédération, Alain Berset, a répondu mardi aux questions du chancelier allemand, Olaf Scholz.