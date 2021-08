Athlétisme

Cinq ans après avoir remporté le marathon des Jeux olympiques de Rio, Eliud Kipchoge (36 ans) a récidivé dimanche au Japon en s’imposant à Sapporo, où la course des Jeux 2020 avait été délocalisée.

Le Kényan a couvert les 42,195 km en 2h08’38 et a devancé le Néerlandais Abdi Nageeye (2h09’58) et le Belge Bashir Abdi (2h10’00).

Il est devenu le troisième coureur à remporter le marathon olympique pour la deuxième fois consécutive après l’Ethiopien Abebe Bikila (1960 et 1964) et l’Allemand de l’Est Waldemar Cierpinski (1976 et 1980). Il a de surcroît décroché une quatrième médaille en quatre participations après le bronze du 5000 m en 2004 et l’argent sur la même distance en 2008.

Eliud Kipchoge AFP

Dans des conditions difficiles pour une course longue durée (environ 27 degrés et 80% d’humidité), Kipchoge est parti seul au 30e kilomètre, et personne n’a pu lui contester la victoire.

Quant au Genevois Tadesse Abraham (38 ans), seul Suisse en lice, il a abandonné après 25 kilomètres alors qu’il figurait en 27e position. 30 autres concurrents ne sont pas allés au bout de l’épreuve.