Editorial – Les États-Unis mettent un genou à terre Opinion Jean-Cosme Delaloye

Dans le monde alternatif de Donald Trump, le rêve américain est toujours aussi beau. Le président des États-Unis reconnaît que ce rêve a souffert de la pandémie de coronavirus ces derniers mois, mais assure qu’il le fera briller à nouveau de ses mains expertes si les Américains le réélisent en novembre.

La réalité est très différente, comme le symbolisent les feux qui brûlaient dimanche soir aux abords de la Maison-Blanche. Les États-Unis sont épuisés par des générations d’inégalités entre Noirs et Blancs. Ils sont désespérés et en colère.

«Pour calmer les esprits, ce président-là va avoir besoin de l’aide des leaders communautaires et de l’opposition démocrate qu’il n’a cessé de dénigrer et d’attaquer» Jean-Cosme Delaloye, correspondant aux Etats-Unis

Au lieu de mettre un genou à terre et d’écouter les manifestants, Donald Trump a préféré jeter de l’huile sur le feu sur Twitter. Et puis se taire. Car l’homme, qui avait assuré en 2018 être prêt à se ruer dans une école en cas de fusillade pour y confronter le tireur, n’a pas le courage d’affronter les voix qui s’élèvent partout dans son pays pour demander du changement.

Le président américain n’a pas compris que mettre ungenou à terre nesignifie pas abdiquer, comme c’est le cas dans un ring de catch, un spectacle dont il est fan. Mettre un genou à terre, comme certains policiers l’ont fait face aux manifestants dans plusieurs villes des États-Unis, dont New York et Oakland, symbolise l’écoute et le respect. Avec son apologie de la violence sur Twitter, Donald Trump prouve ce que de nombreux Américains savaient déjà. L’homme qui avait aussi promis en 2016 être le seul à pouvoir «réparer» les États-Unis n’est pas à la hauteur.

Le président américain renvoie au contraire l’image utilisée samedi par Muriel Bowser, la maire de Washington, pour le décrire: celle d’un homme esseulé et apeuré. Pour calmer les esprits, ce président-là va avoir besoin de l’aide des leaders communautaires et de l’opposition démocrate qu’il n’a cessé de dénigrer et d’attaquer. À commencer par Barack Obama. Car qu’il veuille l’accepter ou pas, l’Amérique est au bord du précipice. Et elle a besoin qu’on lui tende la main.