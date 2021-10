Armes nucléaires – Les États-Unis dévoilent à nouveau leur arsenal nucléaire L’administration Biden a déclassifié les informations sur l’arsenal nucléaire américain, revenant sur une décision prise par l’ancien président Donald Trump.

Depuis le 30 septembre 2017, les États-Unis ont poursuivi la modernisation de leur arsenal nucléaire, démantelant 711 têtes nucléaires. AFP

L’administration de Joe Biden a révélé mardi que les États-Unis détenaient 3750 têtes nucléaires au 30 septembre 2020, revenant sur une décision de Donald Trump qui avait classé «secret-défense» les chiffres de l’arsenal nucléaire américain.

«Les États-Unis publient de nouvelles informations déclassifiées sur l’arsenal nucléaire américain, afin d’actualiser des informations publiées en septembre 2017», a indiqué le département d’État dans un communiqué. «La transparence sur les arsenaux des États nucléaires est importante pour les efforts de non-prolifération et de désarmement, notamment les engagements envers le Traité de non-prolifération nucléaire» (TNP), ajoute la diplomatie américaine.

Depuis le 30 septembre 2017, les États-Unis ont poursuivi la modernisation de leur arsenal nucléaire, démantelant 711 têtes nucléaires, mais réduisant leur nombre total de 72 seulement, selon les nouveaux chiffres officiels.

Réduction de 88%

Les 3750 têtes nucléaires américaines représentent une réduction de 88% de l’arsenal nucléaire des États-Unis par rapport à son plus haut de 31'255 têtes nucléaires, atteint en 1967, au plus fort de la Guerre froide. Le chiffre officiel de l’arsenal américain comprend les têtes actives (opérationnelles et déployées, ou déployables rapidement) et inactives (non-opérationnelles et en dépôt), mais pas les têtes dites «retirées» car obsolètes. S’y ajoutent quelque 2000 têtes nucléaires en attente de démantèlement.

Ces chiffres sont publiés au moment où l’administration Biden s’est mise d’accord avec la Russie pour mettre en place un groupe de travail sur les futures mesures de contrôle des armements de ces deux plus grandes puissances nucléaires.

Selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri), dont les chiffres comprennent les têtes nucléaires dites «retirées», la Russie disposait en janvier 2021 de 6255 armes nucléaires contre 5550 pour les États-Unis et 350 à peine pour la Chine.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.