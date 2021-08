Pétrolier attaqué en mer d’Oman – Les Etats-Unis désignent à leur tour l’Iran et promettent de répliquer Washington rejoint le Royaume-Uni et Israël qui ont déjà attribué l’attaque à Téhéran.

Les Etats-Unis «sont certains que l’Iran a mené l’attaque» meurtrière contre un pétrolier géré par un milliardaire israélien en mer d’Oman, a fait savoir ce dimanche le secrétaire d’Etat Antony Blinken, rejoignant ainsi Israël et le Royaume-Uni.

«Après avoir passé en revue les informations à notre disposition, nous sommes certains que l’Iran a mené cette attaque, qui a fait deux victimes innocentes, en utilisant des drones explosifs, une arme meurtrière de plus en plus employée dans la région», déclare-t-il dans un communiqué.

Réplique «appropriée et imminente»

Washington «se concerte avec les gouvernements dans la région et au-delà pour une réplique appropriée et imminente», ajoute Antony Blinken. «Il n’y a aucune justification à cette attaque, qui suit une série d’attaques et de comportements agressifs», condamne le secrétaire d’Etat américain.

Washington rejoint ainsi le Royaume-Uni et Israël qui ont déjà attribué l’attaque à l’Iran. Téhéran se défend pour sa part de toute implication.

Deux morts

Jeudi, le pétrolier Mercer Street a été la cible d’une attaque au drone en mer d’Oman. L’attaque a fait deux morts, un Britannique employé par la société de sécurité Ambrey, et un membre d’équipage roumain, selon l’armateur Zodiac Maritime, une société internationale basée à Londres et gérée par Eyal Ofer.

Depuis des années, Israël et l’Iran s’affrontent directement ou indirectement au Liban, en Syrie et dans la bande de Gaza palestinienne. Mais ces derniers mois, cette rivalité s’est transposée en mer avec l’émergence d’une mystérieuse série de sabotages et d’attaques.

