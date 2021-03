Production des vaccins – Les États doivent s’affranchir des pharmas Les vaccins devraient être considérés comme des biens stratégiques. Et, à ce titre, produits par les collectivités publiques. Un rapport de la Confédération va dans ce sens. Ivan Radja

Un pays devrait disposer de capacités publiques de production, et ne pas défendre uniquement du secteur privé (ici Lonza) pour certains bien stratégiques comme les vaccins. Keystone

L’OFSP a-t-il décliné une offre de Lonza concernant la mise sur pied d’une ligne de production de vaccins nationale, comme l’affirmait cette semaine le «Tages-Anzeiger»? Alain Berset a démenti cette version vendredi, mais la question de l’autonomie des États en la matière se pose plus que jamais. Selon un rapport sur l’organisation de l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE), «la crise du coronavirus a montré que les milieux politiques et économiques doivent examiner ensemble s’il serait possible et judicieux de garantir la disponibilité de certains biens vitaux au moyen d’une production indigène». Le document, commandé par Guy Parmelin avant la pandémie, est paru fin novembre dans l’indifférence générale, alors même qu’un tel dispositif serait à même d’assurer une cadence plus élevée de la vaccination.