Présidentielle américaine – Les États clés pour la Maison-Blanche La présidence se jouera dans une dizaine d’États où les sondages sont serrés. Donald Trump et Joe Biden y ont concentré leur campagne ces derniers jours. Jean-Cosme Delaloye

Barack Obama arbore son masque «Votez», samedi dans le Michigan, l’un des États clés pour la Maison-Blanche. AFP

L’accès à la Maison-Blanche se dispute dans une dizaine d’États clés ce mardi. Pour être élu président, Donald Trump ou Joe Biden doivent remporter une majorité de 270 grands électeurs au sein du collège électoral. Chaque État possède un nombre de grands électeurs proportionnel à sa population. Selon la règle du «winner takes all», il en attribue la totalité au vainqueur du scrutin à l’échelon local. Seuls le Maine et le Nebraska ont séparé leur territoire en 2 districts distincts.

Certains États traditionnellement progressistes comme New York et la Californie plébisciteront Joe Biden. D’autres États conservateurs comme l’Alabama ou le Mississippi soutiendront Donald Trump. Pour décrocher la Maison-Blanche, les deux adversaires doivent réussir à faire basculer dans leur camp des États comme la Floride, l’Iowa, l’Ohio et la Caroline du Nord qui tanguent à chaque élection entre démocrates et républicains. À cette liste viennent s’ajouter cette année des États traditionnellement conservateurs comme l’Arizona, la Géorgie et même le Texas. Donald Trump avait remporté cet État de 9 points en 2016, mais il y est aujourd’hui au coude-à-coude avec Joe Biden.