Soin aux aînés – Les établissements médico-sociaux sont globalement bien notés La Commission nationale de prévention de la torture (CNPT) a visité huit EMS à travers la Suisse. Elle dresse un bilan positif mais note que des lacunes subsistent.

La Commission nationale de prévention de la torture dresse un bilan positif de ses visites en établissements médico-sociaux. Elle estime toutefois que des améliorations devraient être apportées concernant les mesures restreignant la liberté de mouvement des résidents.

La commission a étendu depuis l’automne 2021 ses activités aux établissements médico-sociaux (EMS). Elle vise à prévenir la maltraitance dans ces institutions et à introduire des règles unifiées en matière d’application de mesures restreignant la liberté de mouvement des résidents.

Elle a visité huit EMS dans les cantons d’Argovie, Bâle-Campagne, Berne, Fribourg, Jura, Genève, Neuchâtel et de Zoug. Il s’agissait d’établissements publics et privés accueillant entre 80 et 200 résidents.

Principal enseignement: le personnel est bienveillant envers les patients. Mais les limitations de mouvement imposées à certains atteints de démence mériteraient d’être mieux documentées. Et les institutions prennent peu en compte les besoins individuels des personnes âgées, indique la CNPT jeudi.

