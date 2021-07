Pandémie – Les espions suisses veulent télétravailler Le Service de renseignement de la Confédération (SRC) traite des informations ultrasensibles. Pourtant les employés souhaiteraient travailler à la maison. Leo Eiholzer

Durant le confinement, une bonne moitié des Suisses ont dû travailler à la maison. Sauf presque tous les collaborateurs du Service de renseignement de la Confédération (SRC). Confidentialité oblige, l’immeuble bernois du SRC était occupé en permanence, on y travaillait en équipes afin de garder les distances. Or, les officiels du renseignement insistent avec véhémence, ils veulent télétravailler – du moins un petit peu. Un rapport interne au SRC établi par un groupe de travail note que «collaboratrices et collaborateurs du service ont exprimé clairement la nécessité de pouvoir travailler d’une manière ou d’une autre à distance». Nous avons obtenu ce rapport distribué à tous les employés du SRC.