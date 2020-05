Biodiversité en danger – Les espèces prennent l’ascenseur vers l’extinction Face au changement climatique, les plantes et les animaux se déplacent toujours plus vers le froid des pôles ou des montagnes. Jusqu’au jour où ils n’iront pas plus loin. Virginie Lenk

Les espèces marines, comme cette baleine à bosse en Alaska, parcourent toujours plus de kilomètres pour trouver un peu de fraîcheur. KEYSTONE/Michael Penn/Juneau Empire via AP, file

Six kilomètres par an. C’est en moyenne la distance que parcourent les animaux marins en direction des pôles pour fuir la chaleur des océans. Voilà le résultat inquiétant d’une étude de chercheurs du CNRS qui vient d’être publiée dans la revue «Nature Ecology & Evolution». Ils ont analysé la vitesse de migration de plus de 12’000 espèces animales et végétales en fonction de celles des isothermes.