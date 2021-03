Ruée vers l’Espagne – Les Espagnols redoutent le retour précipité des touristes Les Allemands reviennent à Majorque, les Français font la fête le weekend à Madrid. Les hôteliers applaudissent, mais la population s’indigne. Cécile Thibaud, Madrid

Les scènes de touristes faisant la fête dans les rues de Madrid, le weekend dernier, ont scandalisé la presse espagnole. Getty Images

Six avions venus d’Allemagne ont atterri ce weekend à l’aéroport de Palma de Majorque, dans l’archipel espagnol des Baléares. Après des mois d’un très long hiver sans touristes, les vacanciers sont enfin de retour sur l’île. «Nous venons déconnecter du Covid», explique l’un des passagers à son arrivée, avant de s’engouffrer dans un minibus.

Le flux des touristes a débuté il y a quelques jours, lorsque Berlin a décidé de sortir les îles Baléares de sa liste des régions à éviter pour cause de pandémie. L’amélioration de la situation sanitaire locale, avec 48 cas pour 100’000 habitants rendait la mesure inutile. Sitôt publiée, la nouvelle déclenche un boum des réservations en prévision des vacances de Pâques. Depuis Berlin, Francfort, Munich et ailleurs, les assoiffés de soleil bouclent leur valise et sautent dans l’avion, destination Majorque, l’île préférée des Allemands en Méditerranée.